Dimarco come sta? Oggi step importante! Il piano dell’Inter – TS

Federico Dimarco non è partito per la squadra in direzione Manchester e ha assistito al pareggio dell’Inter da casa. In questi giorni giorni si è allenato ad Appiano Gentile. Oggi sarà una giornata importante, in vista del Milan.

LAVORI -In casa Inter, una volta smaltito il prestigioso pareggio di Manchester contro il City, si inizierà a pensare al derby. A tal proposito, la squadra si ritroverà oggi per la prima volta ad Appiano Gentile. Ieri, Simone Inzaghi ha voluto concedere un giorno di riposo, anche perché l’Inter è ritornata da Manchester City proprio in giornata e ha voluto evitare ulteriori stress alla squadra. Quindi, oggi, a due giorni dalla stracittadina, tutti alla Pinetina per cominciare a preparare il piano anti Milan. Dimarco, durante questi giorni di assenza del gruppo, ha lavorato assieme ad Arnautovic, Buchanan, Palacios e Correa. Oggi per l’esterno mancino sarà una giornata importante.

L’Inter ragiona sul rientro di Dimarco: le ultimissime

PIANO – Come raccontano i colleghi di Tuttosport, l’Inter non vuole correre rischi e se lo staff medico dà l’OK il giocatore si potrà convocare per averlo quantomeno in panchina. Dopo il Milan, la Beneamata avrà altri tre incontri impegnativi tra Serie A e Champions League: ossia Udinese, Stella Rossa e poi Torino. Si procederà con cautela. Quanto ad Arnautovic, la febbre è passata e quindi domenica sera contro i cugini sarà regolarmente a disposizione di mister Inzaghi.

