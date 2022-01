Dimarco, chance in Bologna-Inter? Un possibile indizio – Sky

Prosegue la preparazione verso Bologna-Inter. Secondo Andrea Paventi – inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile – nella sfida potrebbe esserci una chance anche per Federico Dimarco. Specialmente considerando l’assenza di Hakan Calhanoglu per squalifica.

POSSIBILI SCELTE – Simone Inzaghi lavora in vista di Bologna-Inter, la gara che aprirà il 2022 nerazzurro. Queste le ultime di formazione secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «Nessuno dei tre positivi naturalmente ci sarà col Bologna. Spazio ad Alexis Sanchez con Lautaro Martinez, mentre a centrocampo ci sono sia Arturo Vidal che Roberto Gagliardini pronti. Di solito quando non c’è Calhanoglu vediamo in campo Dimarco, ma vedremo se ci sarà lui a dare respiro ai titolari o se partirà il solito terzetto difensivo».