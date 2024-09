Dimarco c’è! In Inter-Milan ora vuole una maglia da titolare – CdS

Dimarco ieri ha svolto l’intero lavoro con il gruppo al completo e sarà dunque un giocatore a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Milan. Secondo il Corriere dello Sport, l’esterno italiano adesso scalpita per una maglia da titolare.

VALUTAZIONE – Federico Dimarco, dopo aver saltato la sfida di Champions League contro il Manchester City a causa di un affaticamento muscolare, è finalmente tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nerazzurro. Un ritorno cruciale in vista dell’attesissimo derby di Milano, in programma domenica 22 settembre. L’esterno è particolarmente motivato a scendere in campo contro i rossoneri, una partita a cui tiene molto per legami personali e sportivi. Simone Inzaghi ha mostrato fiducia in Dimarco anche nei giorni scorsi, ma la decisione definitiva sulla sua presenza tra i titolari sarà presa solo dopo l’allenamento di rifinitura previsto per oggi. La priorità per il tecnico piacentino è assicurarsi che il difensore sia al massimo della condizione fisica prima di lanciarlo dall’inizio.

Dimarco gioca o a riposo? Ma l’alternativa c’è

PRONTO IL SOSTITUTO – L’alternativa, qualora Dimarco non fosse ritenuto pronto, è Carlos Augusto. L’ex Monza ha mostrato grande sostanza nelle ultime due apparizioni, sia contro il City che nel precedente match di Serie A, dove ha sostituito Alessandro Bastoni. Tuttavia, il doppio impegno potrebbe aver influito sulla sua freschezza, ed è probabile che Inzaghi preferisca evitare di sovraccaricarlo, nonostante le sue ottime prestazioni recenti.

