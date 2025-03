Dimarco, Carlos Augusto, Zalewski e Darmian: i tempi di recupero degli esterni

Inzaghi si ritrova con quattro esterni indisponibili. Oltre a Dimarco, infatti, anche Matteo Darmian, Carlos Augusto e Nicola Zalewski sono fermi ai box, complicando le rotazioni del tecnico nerazzurro in un periodo cruciale della stagione. Ecco i tempi di recupero.

DOPO LA SOSTA – Federico Dimarco ha riportato un problema muscolare che lo terrà fuori per circa tre settimane. Il laterale sinistro sarà costretto a saltare diversi impegni chiave, tra cui la doppia sfida degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord e i match di campionato contro Monza e Atalanta. Il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali, con la speranza di rivederlo in campo contro l’Udinese a fine marzo. Stessa sorte per Matteo Darmian, fermo per una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra rimediata nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Anche lui dovrebbe tornare dopo la sosta.

PIÙ VICINI – Situazione leggermente migliore per Carlos Augusto, che sta recuperando da una contusione al polpaccio. Il laterale brasiliano sta lavorando a parte e potrebbe tornare a disposizione già nel prossimo weekend contro il Monza, anche se lo staff medico nerazzurro non vuole correre rischi. Se non dovesse farcela per il match di campionato, l’obiettivo sarebbe quello di riaverlo in piena forma per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord.

Zalewski, tempi di recupero più incerti: i motivo

DA VALUTARE – Più incerta la situazione di Nicola Zalewski. L’ex Roma è fermo per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e il suo rientro verrà valutato nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di recuperarlo in tempo per la gara del 16 marzo contro l’Atalanta a Bergamo, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. Lo staff medico dell’Inter monitorerà con attenzione. L’assenza contemporanea di quattro esterni di ruolo rappresenta un problema significativo per Simone Inzaghi, che sarà costretto a trovare soluzioni alternative nelle prossime settimane.