Dimarco-Cambiaso, le fasce dell’Italia si affrontano in Inter-Juventus – TS

Federico Dimarco e Andrea Cambiaso, compagni con la maglia dell’Italia, si scontreranno nella partita tra Inter e Juventus. Il racconto di Tuttosport.

SFIDA – Federico Dimarco e Andrea Cambiaso si scontreranno faccia a faccia nella partita delle ore 18 di domenica tra Inter e Juventus. L’esterno nerazzurro sarà il titolare della fascia sinistra nerazzurra, è l’unico a disposizione per Simone Inzaghi e probabilmente sarà costretto a giocare 90 minuti. Non proprio una buona notizia considerando quanto sta forzando in questo periodo tra Inter e Nazionale. Cambiaso invece è ancora in dubbio sul suo ruolo: ci sono due opzioni per Thiago Motta secondo Tuttosport.

Dimarco-Cambiaso, una sfida nella sfida

SCONTRO – Cambiaso potrebbe partire sia da destra che da sinistra. Nel caso in cui venga inserito a destra sarà una sfida spalla a spalla con Dimarco. Proprio contro colui che gli ha regalato il cioccolatino perfetto per il primo gol con la maglia dell’Italia. Nella partita di poche settimane fa a Roma con il Belgio Cambiaso ha segnato la sua prima rete in azzurro e l’assist lo ha fatto proprio Dimarco. L’azione si è replicata poco dopo, portando ancora l’esterno della Juventus al tiro. Casteels ha parato e sulla ribattuta ha colpito Mateo Retegui.

fonte: Tuttosport – Sergio Baldini