Dimarco assente in Torino-Inter, ma non preoccupa! La situazione

Dimarco non è stato convocato in Torino-Inter per un piccolo problema fisico. Ecco la situazione in vista della finale di UEFA Champions League.

NON DISPONIBILE – Federico Dimarco assente in Torino-Inter terminata sul punteggio di 0-1. Il terzino non è stato neanche convocato per precauzione da Simone Inzaghi e il suo staff. A chiarire la situazione, il suo vice Farris prima della partita: «Proprio perché non abbiamo esigenze super particolari di campionato, anche se ci teniamo a chiudere quantomeno al terzo posto, aveva un piccolo affaticamento e abbiamo preferito lasciarlo a riposo. Si allenerà con noi da lunedì». Niente di preoccupante dunque per lui che in finale contro il Manchester City ci sarà.