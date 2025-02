Dimarco assente nell’allenamento odierno! Inter-Fiorentina a rischio?

Dimarco assente durante l’allenamento odierno dell’Inter in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina, lunedì. Ecco le ultime riguardo le sue condizioni, secondo quanto riportato da Sky Sport.

A LAVORO – L’Inter di Simone Inzaghi si prepara per la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì 10 febbraio alle 20:45 a San Siro, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita giovedì scorso al Franchi nel match di recupero, i nerazzurri vogliono riscattarsi immediatamente davanti al proprio pubblico. Nell’allenamento odierno, il gruppo si è ritrovato compatto e determinato a lasciarsi alle spalle il passo falso di Firenze, ma tra i presenti mancava ancora Federico Dimarco. L’esterno non ha preso parte alla sessione a causa di uno stato influenzale che lo tiene ai box da qualche giorno. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma lo staff medico dell’Inter preferisce monitorare la situazione giorno per giorno per evitare possibili ricadute.

Inter-Fiorentina, Dimarco assente in allenamento

RECUPERO – Lo staff nerazzurro spera di recuperarlo in tempo per il match, ma molto dipenderà dall’evoluzione della sua condizione nei prossimi giorni. Al momento, l’ipotesi più probabile è che possa tornare in gruppo entro il weekend e rendersi disponibile per la sfida di lunedì. Nel caso in cui non dovesse farcela, Inzaghi dovrà valutare le alternative: Carlos Augusto potrebbe essere il sostituto naturale sulla corsia sinistra, garantendo solidità difensiva e spinta offensiva.