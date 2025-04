Dimarco acciaccato dopo Inter-Cagliari? Lui rassicura i tifosi così!

Federico Dimarco è apparso acciaccato dopo Inter-Cagliari. Il centrocampista nerazzurro risponde direttamente ai tifosi e spiega la sua condizioni fisica.

PRESERVARE – Federico Dimarco è una delle gemme più preziose di Simone Inzaghi. Dopo l’infortunio di inizio marzo, che lo ha tenuto fermo ai box per circa quattro partite, l’allenatore nerazzurro sta cercando di gestire al meglio il suo laterale sinistro. Dal suo rientro – in grande stile, ricordando la prestazione e l’assist contro l’Udinese – l’italiano ha giocato solo tre delle ultime cinque partite. Complice anche il fastidio muscolare avvertito negli ultimi tempi. Ieri pomeriggio, contro il Cagliari, Dimarco è tornato titolare sulla fascia sinistra, fornendo un altro importante contributo alla squadra nerazzurra. Tuttavia, l’uscita dal campo del centrocampista ha creato un po’ di preoccupazione all’Inter.

Dimarco infortunato in Inter-Cagliari? I tifosi nerazzurri possono tirare un sospiro di sollievo!

RASSICURAZIONI – Le telecamere hanno pizzicato Dimarco in panchina, dopo essere uscito al 60′ di Inter-Cagliari lasciando il posto a Matteo Darmian, con una borsa del ghiaccio poggiata sulla coscia sinistra. Un’immagine, questa, che ovviamente non può che generare ansia tra i tifosi nerazzurri, considerando l’importanza del centrocampista e il calendario complicato che attende l’Inter nelle prossima settimane. Lo stesso Dimarco viene in soccorso per calmare gli animi e rassicurare sulle proprie condizioni. Sotto un post condiviso da un account Instagram con l’immagine descritta poc’anzi, Dimarco ha lasciato un commento nel quale spiega: «Sto bene». Nessun problema, quindi, per l’italiano che, probabilmente, avrà solo accusato una botta nel corso della gara. Ovviamente, non manca, poi, il simpatico siparietto col compagno Alessandro Bastoni, che ironicamente risponde al commento: «Ah okay grazie».