La Digos irrompe su Milan-Inter, no alle coreografie! Posizioni – TS

DIGOS – Milan-Inter spettacolo in campo, ma meno sugli spalti. Infatti, la Digos ha vietato ad entrambe le curve, quella Sud del Milan, e la Nord dell’Inter, di realizzare e mostrare le proprie coreografie. Si tratta di una misura riconducibile alle indagini in corso sull’inchiesta “Doppia Curva“. A proposito, questa sera, su Report ci sarà un servizio dedicato appunto al caso scoppiato lo scorso settembre.

Milan-Inter, tifo diverso e derby della solidarietà

TIFO -Per quanto riguarda, invece, le posizioni delle due tifoserie organizzate, si stanno delineando due scenari. Quanto all’Inter, ovviamente il tifo della parte più calda della San Siro nerazzurra non mancherà, come sempre. In casa Milan, invece, in mattinata si deciderà. Nelle ultime settimane, infatti, la Curva Sud si è aperta ad una durissima contestazione nei confronti della società e della squadra. In occasione di questo derby, però, potrebbe esserci un dietrofront proprio per supportare gli uomini di Sergio Conceicao, alle prese con un momento molto delicato. Infine, conclude Tuttosport, oggi alle 14 davanti al cancello 8 di San Siro, però le due tifoserie organizzate saranno protagonisti del cosiddetto “derby della solidarietà“. Un’iniziativa promossa dai City Angels per aiutare i senzatetto.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia