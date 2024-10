La difesa dell’Inter fa acqua in Italia: col Torino per un formato – TS

L’Inter deve registrare la difesa in questo primo scorcio di campionato con ben sette gol subiti in sei partite. Trend all’opposto invece in Champions League. Col Torino buon banco di prova.

DATO – Oggi, Simone Inzaghi va a caccia dei tre punti in Inter-Torino, ma anche di una buona prestazione in fase difensiva. Al momento, la difesa si sta rivelando un sorprendente problema per l’Inter in campionato. Durante le prime sei giornate, i campioni d’Italia hanno subito ben sette gol: tanti, troppi per una squadra destinata a lottare fino alla fine per vincere il titolo. E soprattutto in Serie A avere una difesa che subisce poco è lapalissiano per cucirsi l’allora tricolore a fine anno. Ma la difesa dell’Inter non fa acqua in tutto e per tutto, perché leggendo i numeri in Champions League si nota un divario nettamente diverso: dopo due partite contro Manchester City e Stella Rossa, Yann Sommer ha conquistato due clean sheet di fila.

Inter a caccia della porta inviolata in Serie A dopo i tanti errori

ERRORI – Quello che si augura il portiere svizzero è che da stasera ritorno in Serie A il formato Champions League dell’Inter. In campionato, infatti, la squadra nerazzurra ha tenuto la porta inviolata solo in due occasioni contro Lecce e Atalanta. Poi gol a grappoli contro Genoa (2), Monza (1), Milan (2) e Udinese (2). Tanti di questi gol sono stati frutto anche di errori difensivi banali: da Bisseck a Marassi e a Udine, passando per Pavard col Monza e Frattesi nel derby. Appunto Frattesi, perché, come ripete Inzaghi, non è questione solamente di reparto, bensì di tutta la squadra. I primi difensori, ripete, sono gli attaccanti e tutto il gruppo deve lavorare e giocare all’unisono. Oggi col Torino banco di prova non banale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna