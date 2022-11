Di Maria scalpita per Juventus-Inter: mossa a sorpresa di Allegri? – CdS

Di Maria è uno dei tanti giocatori della Juventus che rientrano a disposizione proprio per la partita contro l’Inter. Al pari di Vlahovic (vedi articolo), l’argentino è una delle scelte che deve fare Allegri: il Corriere dello Sport non esclude una sorpresa.

IL RIENTRANTE – Angel Di Maria punta Juventus-Inter e c’è una possibilità di vederlo addirittura dal 1′. Non gioca dall’11 ottobre, nella disastrosa trasferta di Champions League persa contro il Maccabi Haifa per 2-0. Lì uscì al 24′ per un infortunio muscolare, lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Problema smaltito, tanto che ieri ha lavorato in gruppo. Il Corriere dello Sport rinvia a fra questo pomeriggio e domani la decisione di Massimiliano Allegri se impiegare o meno Di Maria dal 1′ nel derby d’Italia. Avrebbe potuto anche giocare col PSG, ma complice l’eliminazione dalla Champions League il tecnico ha deciso di preservarlo per Juventus-Inter. Coi bianconeri che dovrebbero optare per il 3-5-2 come modulo, e con Arkadiusz Milik sicuro in attacco, il posto per lui sarebbe come seconda punta. Di Maria entra quindi in “competizione” con Dusan Vlahovic, anch’esso appena rientrato da un infortunio e da valutare non avendo i novanta minuti nelle gambe.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice