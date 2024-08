Di Marco arbitro di Inter-Lecce: ancora un esordio assoluto

Di Marco sarà l’arbitro di Inter-Lecce, partita della seconda giornata di Serie A 2024-2025 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ciampino, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Lecce sarà la prima partita per Davide Di Marco come arbitro dei nerazzurri. Non la prima al Meazza, perché ha già diretto Milan-Salernitana dell’ultima giornata della scorsa Serie A il 25 maggio. Il suo esordio nel massimo campionato è avvenuto un mese prima, il 15 aprile nell’1-1 tra Fiorentina e Genoa. C’erano i rossoblù anche nella sua unica presenza in questa stagione, quindici giorni fa nella vittoria per 1-0 del Grifone sulla Reggiana ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di Marco è un arbitro classe ’91 che da luglio 2023 fa parte della CAN per dirigere in Serie A e B.

Di Marco alla prima in Inter-Lecce: le statistiche

L’ESORDIO – Per Di Marco, come detto, Inter-Lecce è un esordio assoluto. Lo stesso era capitato a Ermanno Feliciani, il direttore di gara della partita di sette giorni fa contro il Genoa. Ha quattordici presenze in Serie B, tutte nella scorsa stagione, e due in Coppa Italia. Non ha mai diretto nemmeno il Lecce.