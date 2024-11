Di Lorenzo: «Positivo giocare con l’Inter! Dimarco merita di stare lì»

Di Lorenzo si proietta alla super sfida tra Inter e Napoli, seconda contro prima della Serie A. Il capitano azzurro parla pure di Federico Dimarco.

POSITIVO – Intervenuto a Radio CRC, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo vuole subito una reazione dopo lo 0-3 subito dall’Atalanta e la vuole contro l’Inter: «Perdere fa male, ma anche nelle sconfitte si può crescere, fa parte di un percorso, abbiamo analizzato la partita e vogliamo trarre il massimo dalle sconfitte. Si va avanti e si pensa subito alla prossima. Settimana importante, dopo una sconfitta è positivo affrontare una squadra come l’Inter. È un test per capire il nostro livello, sono belle da giocare queste partite. Non vediamo l’ora di affrontare questa grandissima squadra».

Di Lorenzo teme le fasce dell’Inter: ‘Grande squadra’

CHAMPIONS LEAGUE – Di Lorenzo e la magia della Champions: «A me manca giocare ogni tre giorni, vuol dire che fai competizioni europee come Champions ed Europa League. Fare tante sfide di Champions ti aiutano a crescere come autostima, ti tolgono dal punto di vista fisico, ma mentalmente ti aiutano tanto».

GRANDE SQUADRA – Alla domanda sui pregi e i difetti dei nerazzurri, Di Lorenzo ha risposto così: «Andremo a vederli con il mister. Hanno una grandissima squadra, hanno aggiunto giocatori importanti, tra cui Zielo. Sono insieme da anni e questo è un pregio. Domenica sarà una bella partita. Dimarco? Ha avuto una crescita veramente importante, si è rimeritato di giocare all’Inter perché anche lui ha fatto dei giri in prestito. Sono contento per lui, gli auguro il meglio da dopo domenica».

FASCE – Di Lorenzo conosce il gioco forte dei nerazzurri sulle corsie: «Loro sfruttano bene queste zone di campo, partono da un modulo, poi girano e cambiano posizioni, come Bastoni che sale e spinge tanto. Dobbiamo fare un grande lavoro di difesa quando loro avranno il possesso ma anche gestire la partita».

GOL – La risposta di Di Lorenzo sul possibile gol dell’ex di Romelu Lukaku: «Non è importante chi segni, importante che la squadra faccia bene e che la squadra prosegua con questo percorso di crescita».