Di Lorenzo avvicina Napoli-Inter: “Coppa Italia, ci teniamo. Obiettivo…”

Di Lorenzo è stato l’autore del momentaneo raddoppio in Napoli-Torino 2-1 (vedi articolo). Il difensore ex Empoli, intervistato da Sky Sport, ha parlato della partita che gli azzurri giocheranno contro l’Inter giovedì alle ore 20.45, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

DENTRO O FUORI – Giovanni Di Lorenzo avvisa in vista di Napoli-Inter di giovedì sera: «Il primo obiettivo è arrivare in finale di Coppa Italia. Pensiamo partita per partita, adesso abbiamo l’Inter. Poi ripeto: è un obiettivo importante per noi, in una stagione in cui in campionato non abbiamo fatto benissimo. Alla Coppa Italia ci teniamo e vogliamo conquistare la finale».