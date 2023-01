Di Gregorio pronto per Monza-Inter! Voglia di rivincita e un obiettivo – TS

Marco Di Gregorio è pronto a scendere in campo in Monza-Inter. Per l’estremo difensore dei brianzoli sarà una sfida al passato, con voglia di rivincita e non solo.

RIVINCITA – Marco Di Gregorio è pronto a sfidare l’Inter. Il portiere del Monza ha un lungo passato in nerazzurro, avendo fatto tutte le trafile del settore giovanile sino alla Primavera con cui, sotto la gestione di Vecchi, ha vinto una Coppa Italia ed uno Scudetto. Per il portiere, secondo Tuttosport, la sfida di sabato ha il sapore di rivincita, in uno scontro a distanza con Onana. Di Gregorio spera, almeno per una notte, di suscitare qualche rimpianto nel club che lo ha lanciato.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati