Di Francesco: «Inter con molte soluzioni, evitare gli errori col Milan»

CONFERENZA DI FRANCESCO ALLA VIGILIA DI INTER-VENEZIA

Di Francesco, cosa dovrà fare il Venezia domani contro l’Inter?

Dobbiamo continuare a credere in noi stessi come abbiamo fatto nelle ultime partite. La sfida di domani sarà proibitiva, ma proprio il senso di proibito deve attrarci.

Il Venezia come deve scendere in campo a San Siro?

Contro l’Inter dobbiamo scendere in campo con grande determinazione, consapevoli di trovarci di fronte a una squadra forte. Quando affronti avversari di questo livello, devi sfruttare ogni minima occasione.

Di Francesco, c’è qualcosa che vi spaventa di più dell’Inter?

L’Inter ha molte soluzioni, ha qualità è dinamica e molto imprevedibile e noi dovremo esserlo altrettanto.

Ha già scelto l’undici che scenderà in campo domani a San Siro?

Ancora non so chi giocherà domani, sto effettuando delle valutazioni sulla base delle partite disputate, considerando minutaggio e il recupero fisico dei ragazzi. Sceglierò all’ultimo chi partirà titolare e chi invece entrerà a gara in corso.

Di Francesco, già a Milano avete giocato e perso con il Milan in questa stagione.

Abbiamo mostrato la nostra identità in diverse partite. Non dobbiamo ripetere gli errori commessi contro il Milan, una gara che ci ha insegnato molto su cui abbiamo lavorato. Il contesto, l’ambiente e l’avversario non devono condizionarci, affrontando questa sfida con determinazione e coraggio.

Un bilancio sul suo lavoro?

Mi rende orgoglioso vedere i ragazzi allenarsi ogni giorno con grande dedizione con la voglia di fare bene e migliorarsi continuamente. La crescita della squadra e l’impatto positivo di chi entra a partita in corso sono evidenti, cosa che prima magari accadeva meno.