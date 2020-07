Di Bello arbitro di Roma-Inter: precedenti positivi e in trasferta

Condividi questo articolo

Di Bello sarà l’arbitro di Roma-Inter, partita della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 21.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Brindisi, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Roma-Inter sarà la nona partita per Marco Di Bello come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è datato 7 maggio 2016, nella penultima giornata di Serie A, con una vittoria per 2-1 contro l’Empoli valsa l’aritmetica qualificazione in Europa League. La curiosità riguarda il fatto che, dopo quella gara, tutte le successive sono state in trasferta, incluso un derby col Milan del 4 aprile 2018. Il bilancio vede l’Inter imbattuta, con sei vittorie e due pareggi (oltre alla stracittadina 1-1 in casa del Bologna il 19 settembre 2017).

SECONDA STAGIONALE – Prima di Roma-Inter c’è stata un’altra partita in questa stagione con Di Bello arbitro. Risale al 2 febbraio, con la vittoria per 0-2 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Nell’occasione assegnato un calcio di rigore su cui non ci sono discussioni, per un evidente fallo del portiere Juan Musso arrivato in ritardo su Alexis Sanchez. Trasformazione affidata a Romelu Lukaku, per la doppietta personale del belga a venti minuti dal termine.