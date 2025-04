Di Bello arbitro di Inter-Cagliari: zero sconfitte nei precedenti!

Di Bello arbitro di Inter-Cagliari, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Il fischietto di Brindisi non ha precedenti in stagione con i nerazzurri, ma ciò che spicca è l’assenza di sconfitte in tutti i match da lui arbitrati in passato. La scheda del direttore di gara della partita di questa sera allo Stadio San Siro.

DATO SIGNIFICATIVO – Sarà Marco Di Bello di Brindisi a dirigere il match tra Inter e Cagliari, previsto per le ore 18 allo Stadio San Siro. Per il fischietto classe 1981 si tratta del primo arbitraggio stagionale di una sfida dell’Inter. Finora, l’arbitro italiano ha diretto in totale 14 incontri disputati dai nerazzurri, con un dato che spicca in maniera immediata. Il bilancio è infatti di 10 vittorie e pareggi, con 33 gol fatti e 8 subìti. L’auspicio dei nerazzurri è di proseguire lungo la tendenza estremamente positiva ai suoi colori nei match diretti dal fischietto pugliese. Di Bello arbitro di Inter-Cagliari, il rendimento attuale BILANCIO – Di Bello, prima di andare a dirigere Inter-Cagliari, ha già arbitrato dodici partite di Serie A in questa stagione, due di Serie B, una di Europa League, una delle qualificazioni di Champions League e un’altra delle qualificazioni di Conference League. Nelle 17 partite stagionali finora dirette nel complesso, Di Bello ha estratto 65 cartellini gialli e 2 rossi, entrambi in Serie A.