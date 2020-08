Del Cerro Grande arbitro di Inter-Bayer Leverkusen: un precedente

Del Cerro Grande sarà l’arbitro di Inter-Bayer Leverkusen, partita dei quarti di finale di Europa League 2019-2020 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione spagnola, ufficializzato nella designazione arbitrale di sabato per il match della Dusseldorf Arena.



I PRECEDENTI – Inter-Bayer Leverkusen sarà la seconda partita per Carlos del Cerro Grande come arbitro dei nerazzurri. L’altra apparizione del direttore di gara spagnolo risale sempre a questa Europa League, per la prima vittoria (in quattro incroci) per una squadra italiana. Il 20 febbraio, nell’esordio dell’Inter nel torneo, c’era lui sul campo del Ludogorets, con la vittoria per 0-2. Nell’occasione proteste dei bulgari per un presunto fallo di mano in area di Danilo D’Ambrosio, in realtà col braccio attaccato al corpo. Il VAR lo aiuta, e non poco, al 93′ quando Anicet Abel tocca sì di mano in area a seguito di un corner: nessuno se ne accorge in presa diretta, ma dal video arriva l’inevitabile chiamata e dopo la review l’arbitro assegna il rigore che Romelu Lukaku trasforma per il raddoppio definitivo. Curiosità: il VAR è stato introdotto in Europa League proprio dai sedicesimi, permettendo così all’Inter e a Del Cerro Grande di chiudere in bellezza.