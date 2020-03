De Zerbi: “Sospensione Serie A? Non so. Situazione...

De Zerbi: “Sospensione Serie A? Non so. Situazione non facile”

Domenica dovrebbe giocarsi Inter-Sassuolo, ma la Serie A rischia la sospensione (QUI le parole del Ministro Spadafora). Di questo ha parlato l’allenatore del club emiliano De Zerbi

ATTESA – Queste le parole di Roberto De Zerbi a “Sky Sport” dopo la vittoria contro il Brescia: «Non so cosa succederà e come sarà aventualmente preparare questo mese di stop. Non conosco la risposta. Preparare la partita di oggi è stato difficile. Lavorare nel mondo nel calcio in Italia vuol dire avere delle responsabilità, però è anche vero che all’interno dello spogliatoio ci sono uomini con preoccupazioni e famiglie. Non è facile riattaccare la spina e lavorare in maniera professionale anche con tutti questi rinvii».