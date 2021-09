De Zerbi prepara l’undici anti-Inter, solito focus sui giocatori brasiliani

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Shakhtar Donetsk-Inter. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, De Zerbi va verso il 4-2-3-1 con i soliti brasiliani da tenere d’occhio dotati di grande tecnica e velocità

ANTI INTER − Le ultime di Barzaghi sulla formazione ucraina avversaria dei nerazzurri: «Per lo Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi schiererà il 4-2-3-1 con il solito focus sui brasiliani. In difesa, i terzini saranno Dodo con Ismaily. I due centrali di centrocampo saranno Maycon e Marcos Antonio; mentre in avanti, bisogna sicuramente fare attenzione alla tecnica di Tete a destra, cosi come quella dell’israeliano Solomon a sinistra. Nel ruolo di prima punta ci sarà Traorè, che arriva da un ottimo periodo di forma».