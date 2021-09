De Zerbi, conferenza stampa posticipata alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter

De Zerbi parlerà il giorno prima di Shakhtar Donetsk-Inter ma in un orario diverso rispetto a quanto previsto inizialmente. L’allenatore italiano posticiperà, così sarà protagonista in sala stampa solo dopo il collega Inzaghi

NUOVO ORARIO – Cambio di programma alla vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, almeno per quanto riguarda la conferenza stampa dei padroni di casa. L’allenatore Roberto De Zerbi sarà protagonista in sala stampa con un calciatore dello Shakhtar Donetsk domani – lunedì 27 settembre – solo a partire dalle ore 19:00 italiane (20:00 in Ucraina, ndr). Posticipato, quindi, l’orario rispetto al programma iniziale. Tutto confermato per il resto, compreso l’orario della conferenza stampa dell’Inter con il ritorno in sala stampa di Simone Inzaghi (vedi informazioni). Pertanto, De Zerbi parlerà solo dopo Inzaghi anziché prima…