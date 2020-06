De Zerbi cerca il riscatto contro l’Inter: sarÃ  un Sassuolo diverso – TS

De Zerbi cerca il riscatto contro l’Inter: sarà un Sassuolo diverso – TS

“Tuttosport” sottolinea che De Zerbi cambierà il suo Sassuolo per la sfida con l’Inter dopo la sconfitta contro l’Atalanta.

RISCATTO – De Zerbi dopo la scoppola rimediata contro l’Atalanta ha già la testa a Milano per la sfida con l’Inter. Il Sassuolo ha ricominciato il campionato col passo sbagliato. Il tecnico vuole ritrovare la sua squadra quella brillante capace di mettere in difficoltà anche le big. Domenica invece ha smarrito la strada.

QUANTI CAMBI – A livello di formazione oltre la lungodegente Romagna sarà assente Marlon, diffidato e ammonito. In dubbio anche il terzino destro Toljan, in grande difficoltà con l’Atalanta e uscito per un problema fisico. Ancora fermo per accertamenti, quasi certamente salterà il match. De Zerbi ruoterà molto i suoi uomini. La difesa potrebbe essere totalmente nuova con Muldur e Rogerio sulle corsie laterali e la coppia centrale Chiriches-Ferrari. A centrocampo si rivedrà Obiang al fianco di Locatelli. Alle spalle di Caputo potrebbero giocare sia Traorè che Djuricic, con uno tra Boga e Berardi destinato alla panchina. Probabile sia ancora titolare Defrel, tra i migliori contro l’Atalanta.