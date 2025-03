De Vrij e Zalewski rientrano in Inter-Udinese? Solo ad una condizione!

Tra le incognite di Inter-Udinese c’è anche il rientro a disposizione degli infortunati Stefan De Vrij e Nicola Zalewski. C’è una condizione imprescindibile: ecco la loro situazione.

IL PUNTO – Primo allenamento al completo per Simone Inzaghi in vista di Inter-Udinese. Il match della trentesima giornata segna la ripresa della Serie A dopo la sosta Nazionali e l’inizio di un ciclo durissimo per i nerazzurri. Anche per questo le notizie che arrivano da Appiano Gentile sugli infortunati Stefan De Vrij e Nicola Zalewski sono assolutamente positive. I due calciatori quest’oggi si sono allenati parzialmente in gruppo e danno buone speranze per un rientro tra i disponibili già per Inter-Udinese. C’è una condizione che dovrà verificarsi affinché questo possa accadere, però.

De Vrij-Zalewski, le ultime sui due infortunati in vista di Inter-Udinese

LA CONDIZIONE – Come spiega Matteo Barzaghi, nell’aggiornamento per Sky Sport: «Stefan De Vrij e Nicola Zalewski hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo. Se anche domani verranno confermati i progressi e se entreranno nel gruppo a livello definitivo per tutta la durata della sessione d’allenamento, a quel punto potrebbero anche essere convocati per andare in panchina contro l’Udinese. Sarebbero comunque rientri importanti, anche in chiave Coppe. Prima del doppio confronto di Champions League col Bayern Monaco, infatti, ci sarà la Coppa Italia contro il Milan. Recuperare tutte le alternative a disposizione e, soprattutto, Lautaro Martinez davanti, è la cosa principale per arrivare allo scontro con i tedeschi».