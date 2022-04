De Vrij verso il rientro in gruppo ma Inzaghi vuole gestirlo: un obiettivo – TS

De Vrij ieri ha lavorato a parte ad Appiano Gentile intensificando i carichi di lavoro. Oggi, secondo Tuttosport, dovrebbe rientrare in gruppo. Inzaghi, però, vuole gestire l’olandese

GESTIONE – Stefan de Vrij, è sempre più vicino al recupero. Ieri l’olandese ha svolto nuovamente lavoro personalizzato, incrementando però i carichi di lavoro. Nella giornata di oggi, scrive il quotidiano, dovrebbe esserci il rientro in gruppo. Visti i due recenti infortuni muscolari, però, Inzaghi userà la massima cautela per gestire il difensore nerazzurro. L’obiettivo è quello di avere il difensore al 100% per il derby di Coppa Italia in programma martedì 19 aprile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino