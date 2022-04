De Vrij verso l’esclusione ma non unico in difesa: rivoluzione in Spezia-Inter – SM

De Vrij non sta vivendo un periodo felice in maglia nerazzurra causa infortuni. E lo stop nell’intervallo di Inter-Verona convince Inzaghi a non rischiarlo. Come riportato da Sport Mediaset, le modifiche in difesa per Spezia-Inter potrebbero non limitarsi all’olandese

NUOVA LINEA A TRE – Difesa rivoluzionata in Spezia-Inter in casa nerazzurra. Il centrale Stefan de Vrij non è al meglio, dopo essersi allenato a parte per il resto della settimana. L’olandese lascerà spazio a Danilo D’Ambrosio, che agirà sul centro-destra. In mezzo confermato Milan Skriniar, unico sicuro del posto. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, è a rischio anche Alessandro Bastoni, che è diffidato (la prossima partita è Inter-Roma, ndr). Verrà confermato Federico Dimarco sul centro-sinistra? Questo l’unico dubbio di Simone Inzaghi in difesa, dove de Vrij rischia di non essere l’unico titolare escluso dal 1′ in Spezia-Inter.