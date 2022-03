De Vrij vede la panchina in Juventus-Inter ma Inzaghi non ha ancora deciso

De Vrij rischia di non essere tra i protagonisti di Juventus-Inter domenica sera a Torino. Le condizioni del numero 6 nerazzurro non danno ancora garanzie a Inzaghi, che ormai da giorni valuta le alternative in difesa

STOP PROLUNGATO – L’infortunio di Stefan de Vrij è più serio del previsto visto che il centrale difensivo olandese lavora ancora a parte. Le chance di vederlo dal 1′ a Torino diminuiscono di giorno in giorno. Il giorno decisivo sarà quello della vigilia, ma già domani – venerdì – Simone Inzaghi capirà che margini ci sono. L’obiettivo principale in casa Inter è evitare rischi e inutili ricadute, pertanto per Juventus-Inter si ragiona già sull’alternativa. La prima scelta per rimpiazzare de Vrij è Danilo D’Ambrosio, che agirebbe da terzo destro con Milan Skriniar costretto a scalare al centro proprio al posto dell’olandese. La scelta di Inzaghi su de Vrij non è ancora presa. In attesa del provino finale, quello decisivo: il numero 6 nerazzurro ormai è fuori dalla trasferta di Liverpool.