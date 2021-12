De Vrij torna per Real Madrid-Inter! Scelte fatte per l’attacco – SI

Stefan de Vrij non gioca con l’Inter dal derby del 7 novembre, ma contro il Real Madrid tornerà fra i convocati. Lo annuncia Sportitalia, anticipando le scelte di Inzaghi anche sull’attacco.

CHI RIENTRA E CHI NO – Nell’aereo che porterà domani la squadra di Simone Inzaghi in Spagna ci sarà anche Stefan de Vrij. Secondo Sportitalia il difensore olandese ha superato l’infortunio accusato in Montenegro con l’Olanda e torna a disposizione per Real Madrid-Inter. Toccherà poi al tecnico scegliere se schierarlo titolare martedì alle ore 21 all’Estadio Santiago Bernabéu, nella partita che decide il primo posto nel Gruppo D di Champions League, o se preservarlo in vista degli ultimi tre impegni del 2021 in Serie A (Cagliari, Salernitana e Torino). Non solo de Vrij: tutto OK anche per Lautaro Martinez, tenuto a riposo a scopo precauzionale ieri contro la Roma. L’argentino, presumibilmente, farà coppia con Edin Dzeko in attacco, scelta ormai scontata. Chi sarà costretto a saltare Real Madrid-Inter, come noto da ieri, è Joaquin Correa per l’infortunio accusato all’Olimpico.