De Vrij torna in Inter-Verona? Gerarchie in difesa cambiate dall’inizio – CdS

De Vrij era già recuperato dall’infortunio domenica, ma per scelta è rimasto tutta la partita in panchina con la Juventus. Il Corriere dello Sport ipotizza un suo ritorno dal 1′ in Inter-Verona, segnalando anche come le gerarchie in difesa siano cambiate.

LA DIFFERENZA – L’infortunio dello scorso 8 marzo a Liverpool è ormai un lontano ricordo. Stefan de Vrij ha superato il problema muscolare che l’ha, di fatto, tenuto fuori quasi un mese e punta una maglia da titolare per Inter-Verona sabato alle 18. Il Corriere dello Sport sostiene come i giorni che mancano da qui alla partita serviranno a de Vrij per tornare al 100%. In sua assenza si è rilanciato Danilo D’Ambrosio, nella prima parte di stagione solo il sedicesimo della rosa come minutaggio ma ora di nuovo chiamato in causa. Rispetto all’inizio, dove il dodicesimo uomo era Matteo Darmian, sono invece scese le quotazioni di Federico Dimarco. Simone Inzaghi da un po’ ha ridotto il turnover, il rientro a pieno regime di de Vrij può essere un ulteriore aiuto.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.

