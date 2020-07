De Vrij subito in panchina per Genoa-Inter: confermato...

De Vrij subito in panchina per Genoa-Inter: confermato il pericolo scampato

Condividi questo articolo

De Vrij sarà in panchina fra poco meno di un’ora in Genoa-Inter (vedi formazioni). Il difensore olandese ha quindi già recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto al cambio mercoledì sera contro la Fiorentina, e che aveva fatto spaventare non poco.

TUTTO A POSTO – Stefan de Vrij è a disposizione di Antonio Conte per Genoa-Inter, tre giorni dopo l’infortunio contro la Fiorentina. Il difensore aveva chiesto il cambio al 23′, sostituito da Andrea Ranocchia che oggi gioca titolare, per una distorsione al ginocchio sinistro che sembrava preoccupante. Per fortuna, fin dalle interviste post partita, Conte aveva fatto sapere come il primo responso fosse positivo (vedi articolo), e ora c’è la conferma ufficiale. Tutto rientrato quindi per l’olandese, che dovrà essere gestito in vista dell’Europa League. Per Genoa-Inter, oltre al già citato Ranocchia, conferma per Diego Godin e rientro di Milan Skriniar, che avranno il compito di non far rimpiangere de Vrij.