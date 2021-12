De Vrij si rivede in allenamento! Il difensore ci sarà in Roma-Inter?

L’Inter questa mattina si è allenata ad Appiano Gentile dopo il successo di ieri contro lo Spezia. Si è rivisto anche de Vrij, il quale ha lavorato con il gruppo. Sabato c’è la partita contro la Roma.

RITORNO − L’Inter è tornata a lavorare ad Appiano Gentile dopo il successo ottenuto ieri a San Siro contro lo Spezia per 2-0. Questa mattina, nel quartier generale nerazzurro si è rivisto anche Stefan de Vrij, out nelle precedenti quattro partite. Il difensore, infortunatosi in Nazionale, è ritornato a lavorare con il gruppo. Il suo recupero sarà molto importante in vista dell’ultimo mese di gare. Per quanto riguarda la sua disponibilità per la Roma, bisognerà aspettare domani per capire le sue reali condizioni. Simone Inzaghi lo vorrà testare al meglio, anche perché martedì prossimo ci sarà la prestigiosa trasferta in Spagna contro il Real Madrid.