de Vrij: «Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto. Partita con Juventus svolta»

Ieri ha giocato titolare in Inter-Roma ed è tornato decisivo: Stefan de Vrij è tornato a comandare la difesa dei nerazzurri. Al termine della partita ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset analizzando così il loro momento.

SVOLTA – L’Inter aveva bisogno di vincere l’ultimo grande ostacolo della stagione, la Roma per continuare a correre verso lo scudetto. Ai microfoni di SportMediaset ha parlato al termine del match il difensore olandese dei nerazzurri, de Vrij. «Roma? Una partita tostissima. Dopo Torino contro la Juventus abbiamo continuato a vincere. Ci crediamo tanto, ci abbiamo sempre creduto anche se per un periodo non c’erano i risultati. Abbiamo sempre creduto, questo ci ha riportati alla nostra posizione».