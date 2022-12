De Vrij salta per infortunio Sassuolo-Inter, la situazione per il Napoli – CdS

De Vrij è uno degli assenti dalla lista dei convocati di Sassuolo-Inter (vedi articolo). Il Corriere dello Sport dà le possibilità per il difensore di recuperare fra sei giorni contro il Napoli.

DUE SU DUE – Dopo gli zero minuti ai Mondiali con l’Olanda e un 2022 molto negativo Stefan de Vrij ha chiuso l’anno con un infortunio. Un colpo subito in allenamento ha causato un problema alla caviglia sinistra per il difensore, che ce l’ha ancora gonfia. Proverà a recuperare in vista del Napoli, ma complici rendimento e stato fisico appare difficile vederlo titolare. Soprattutto perché nell’ultimo mese e mezzo ha giocato appena una ventina di minuti, quelli con la Reggina. Per il Corriere dello Sport sarebbe una sorpresa vedere de Vrij al posto di Francesco Acerbi dal 1′ il 4 gennaio in Inter-Napoli.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.