De Vrij, recupero difficile ma Inzaghi ha già in mente la difesa anti-Juventus – CdS

Se da un lato Marcelo Brozovic ha più chance di recupero in vista della sfida di domenica contro la Juventus, dall’altro procede con prudenza il recupero di Stefan de Vrij. Come specificato dal Corriere dello Sport, però, Simone Inzaghi ha già le idee chiare riguardo la difesa titolare.

PRUDENZA – Anche Stefan de Vrij procede il recupero in vista di Juventus-Inter, anche ieri ha lavorato a parte sul campo, ma aritmi più bassi rispetto Marcelo Brozovic. Il suo problema al polpaccio era più importante rispetto a quello del centrocampista, non a caso ieri il terzetto difensivo provato era composto da Danilo D’Ambrosio, Milan Skriniar e Federico Di Marco, con Alessandro Bastoni (così come Nicolò Barella) era appena rientrato dopo le gare con l’Italia, il favorito resta comunque lui.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.