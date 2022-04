De Vrij punta lo Spezia, oggi novità importante ma Inzaghi ha idee chiare – CdS

De Vrij anche nella giornata di ieri ha continuato ad allenarsi a parte, ma oggi secondo il Corriere dello Sport ci sarà una novità importante per Simone Inzaghi. Il tecnico però le sue scelte le ha già fatte.

IN DIFESA – Stefan de Vrij anche ieri ha lavorato da solo e con intensità ad Appiano Gentile. Secondo il quotidiano romano, oggi è previsto il suo ritorno in gruppo. L’olandese, a meno di nuovi intoppi, punta a una convocazione in vista di Spezia-Inter in programma domani alle 19. In ogni caso mister Simone Inzaghi ha già le idee chiare sulla difesa che molto probabilmente scenderà in campo dal primo minuto, con il ritorno in campo di Danilo D’Ambrosio sul centro-sinistra, con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.