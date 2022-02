De Vrij pronto a stringere i denti pure in Inter-Sassuolo: difesa ormai definita

De Vrij non vuole alzare bandiera bianca e farà di tutto per esserci anche in Inter-Sassuolo. Le scelte di Inzaghi in difesa sono condizionate dalla presenza del centrale olandese

SCELTE DEFINITE – Poche ore all’inizio di Inter-Sassuolo e ancora la formazione nerazzurra è avvolta nel mistero. In difesa l’unica certezza è Milan Skriniar, che sembra destinato al suo ruolo da terzo destro. Sull’altro lato Federico Dimarco è pronto a rimpiazzare lo squalificato Alessandro Bastoni, mentre il dubbio principale di Simone Inzaghi è al centro. La candidatura di Stefan de Vrij è forte, nonostante non sia al 100%. L’olandese dovrebbe stringere i denti per essere a disposizione di Inzaghi dal 1′. In alternativa, Andrea Ranocchia è a disposizione. E aspetta aggiornamenti dalle condizioni dello stesso de Vrij. Tra poco le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo (ore 18:00).