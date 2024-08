IN – De Vrij, le prime indicazioni dopo l’infortunio: c’è attesa

De Vrij preoccupa l’Inter, visto che è il quarto infortunio muscolare in neanche un mese di preparazione. Sul difensore arrivano le prime informazioni sulle sue condizioni, raccolte dalla nostra redazione.

LO STOP – Ancora un infortunio in casa Inter. Nell’amichevole di stasera contro l’Al-Ittihad a Monza si è fermato anche Stefan de Vrij, che peraltro ha giocato appena mezz’ora. Il difensore olandese si aggiunge a Mehdi Taremi, già fermatosi nelle scorse settimane, e alla coppia formata da Marko Arnautovic e Piotr Zielinski che ha accusato un problema muscolare nella precedente amichevole venerdì scorso contro il Pisa. Non è passato neanche un mese di preparazione, non è ancora iniziata la Serie A e l’Inter deve già valutare un alto numero di giocatori: ben quattro. Un campanello d’allarme da non sottovalutare, anche perché de Vrij è tornato a Milano da neanche una settimana dopo gli Europei con l’Olanda.

De Vrij, infortunio in Inter-Al Ittihad: le condizioni

LA RICOSTRUZIONE – Nel secondo dei cinque minuti di recupero di Inter-Al Ittihad, de Vrij si è accasciato a terra a centrocampo, sulla zona della panchina di Inzaghi. Subito controllato dallo staff medico, Simone Inzaghi non ha voluto correre rischi e lo ha fatto uscire. Finiti i cambi per i giocatori di movimento (l’unico in panchina era Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere), l’Inter ha chiuso la partita in dieci uomini. Lasciando l’U-Power Stadium di Monza, il difensore camminava in maniera apparentemente tranquilla, quindi potrebbe trattarsi di un semplice fastidio di poco conto. Tuttavia, come appreso dalla nostra redazione, nel giovedì appena cominciato l’Inter valuterà se sarà il caso di far svolgere a de Vrij gli esami strumentali del caso. Appuntamento quindi rinviato alle prossime ore, con la notte che a questo punto sarà chiave per capire se il giocatore accuserà di nuovo dolore oppure no.