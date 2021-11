De Vrij preoccupa l’Inter: si teme uno stiramento. Novità su Bastoni e Dzeko – CdS

De Vrij tiene l’Inter con il fiato sospeso dopo l’infortunio rimediato in nazionale. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola, in casa nerazzurra c’è più fiducia per il recupero di Bastoni e Dzeko

TRE INFORTUNATI – La situazione legata a Stefan de Vrij non tende al buono. Infatti, il difensore olandese rischia seriamente di saltare il Napoli a causa di un guaio ai flessori della coscia destra. Come riportato dal giornalista Adriano Ancona sulle colonne del Corriere dello Sport, per de Vrij si teme uno stiramento. Gli esami in programma prima in Olanda e poi in Italia definiranno il tutto. Preoccupano meno Alessandro Bastoni (contrattura) ed Edin Dzeko (risentimento muscolare), che sono alle prese con problemi più lievi e sono già sotto stretta osservazione del Dott. Piero Volpi. In mattinata lo staff medico dell’Inter effettuerà i controlli necessari a definirne il quadro. Da domani si ritorna in campo ad Appiano Gentile per preparare Inter-Napoli di domenica.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona