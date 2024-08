De Vrij pienamente recuperato: retroguardia a pieno regime per l’Inter – TS

Stefan De Vrij è ora completamente a disposizione del mister Simone Inzaghi per i prossimi impegni dell’Inter. Inevitabile, a questo punto, che sia convocato per la gara contro l’Atalanta del 30 agosto.

RECUPERO – Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, si è allenato regolarmente in gruppo nella giornata di ieri martedì 27 agosto. L’olandese, per la prima volta completamente a disposizione del mister Simone Inzaghi, ha dunque pienamente recuperato dal risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra del 7 agosto. Ciò significa che l’ex Lazio sarà convocato per la sfida di venerdì 30 agosto contro l’Atalanta, in attesa di un possibile minutaggio nella seconda fase del match contro i bergamaschi.

De Vrij recuperato: ora l’Inter può sorridere

PRIMA VOLTA – In questa stagione, l’Inter non ha ancora potuto contare su tutti i suoi difensori, neanche nel precampionato estivo. Prima, infatti, si è dovuto attendere il rientro in gruppo dei calciatori impegnati con le proprie Nazionali agli Europei, poi si è dovuto fare i conti con la defezione relativa all’olandese. Ora che De Vrij si allena con i compagni, risultando quindi essere a pieno regime e pronto per il match contro l’Atalanta, Inzaghi può finalmente contare su tutti gli effettivi a sua disposizione per il reparto difensivo. Potendo così disporre di soluzioni alternative, a partita in corso, nei prossimi impegni della sua Inter.

Fonte: Corriere dello Sport