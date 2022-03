De Vrij, niente Inter-Fiorentina (e Olanda): Inzaghi cambia ancora dietro – CdS

Se per Brozovic c’è ancora qualche minima speranza (vedi articolo) de Vrij è da considerare sicuro indisponibile per Inter-Fiorentina. Il difensore, stando al Corriere dello Sport, salterà anche gli impegni con l’Olanda e tornerà con la Juventus. Inzaghi cambia di nuovo assetto dietro.

DI NUOVO FUORI – Stefan de Vrij ha già alzato bandiera bianca per Inter-Fiorentina. Infortunatosi a Liverpool come Marcelo Brozovic, ha già saltato la partita di domenica a Torino tornerà proprio nel capoluogo piemontese dopo la sosta, contro la Juventus. La sua sicura assenza per domani fa sì che oltre a Simone Inzaghi anche Louis van Gaal, commissario tecnico dell’Olanda, dovrà escluderlo dai convocati per le amichevoli contro Danimarca (sabato 26) e Germania (martedì 29).

CHI AL SUO POSTO? – De Vrij fuori da Inter-Fiorentina lascia quindi Inzaghi con un altro dubbio di formazione. L’indicazione che riporta il Corriere dello Sport è che ieri è stato provato lo stesso assetto del secondo tempo di Anfield, ossia con Milan Skriniar centrale. Col Torino aveva giocato Andrea Ranocchia, adesso invece è previsto Danilo D’Ambrosio sul centro-destra con Alessandro Bastoni (diffidato) dal lato opposto. Per de Vrij se ne riparlerà fra due settimane.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

