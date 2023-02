De Vrij scalda i motori per Bologna-Inter, da valutare Dzeko – Sky

Prosegue la preparazione per Bologna-Inter di domani, con Simone Inzaghi che nella rifinitura di oggi prenderà le ultime decisioni sulla formazione per la partita. Previste alcune rotazioni, tra cui anche il ritorno di Stefan de Vrij in difesa. Da capire il ruolo di Edin Dzeko. Di seguito le ultime da Matteo Barzaghi di Sky Sport

SCELTE – Si scalda Stefan de Vrij in vista di Bologna-Inter, pronto a prendere il posto di Francesco Acerbi al centro della difesa dopo il grande dispendio fisico della sfida di mercoledì contro il Porto. Per lo stesso motivo si preparano anche Robin Gosens e Denzel Dumfries sulle fasce. Da capire davanti il ruolo di Edin Dzeko che, al momento, è dietro nelle gerarchie rispetto a Romelu Lukaku. Le ultime scelte, però, arriveranno soltanto dopo l’allenamento di rifinitura previsto nel pomeriggio, prima della partenza in treno per Bologna.