De Vrij miglior difensore Serie A 2019/20: il premio prima di Inter-Milan

Stefan de Vrij Olanda

Stefan de Vrij è il miglior difensore della Serie A in carica, come stabilito alla fine dello scorso campionato. Il giocatore riceverà fisicamente il premio prima di Inter-Milan.

STATUA – Stefan de Vrij è il miglior difensore della rosa dell’Inter, il pretoriano di Antonio Conte sul campo. Col tecnico italiano, il difensore ha migliorato notevolmente il proprio calcio. Se già prima era un marcatore attento e affidabile, con Conte ha compiuto un netto passo in avanti sull’altro fronte. L’olandese è infatti diventato parte attiva nella costruzione della manovra nerazzurra, grazie a un’eccelsa pulizia di calcio, anche sui lanci lunghi. Quest’anno è rimasto fuori da Inter-Fiorentina per un fastidio fisico, ma ora è tornato stabilmente al centro della difesa, sempre con la maglia numero 6 sulle spalle. E anche oggi, in Inter-Milan, è chiamato a guidare una difesa falcidiata dal Coronavirus, viste le positività di Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. E, proprio prima del derby, de Vrij riceverà ufficialmente il premio di miglior difensore della Serie A 2019/20.