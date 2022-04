De Vrij mette a rischio D’Ambrosio: gioco delle coppie in Juventus-Inter – SM

De Vrij torna a disposizione di Inzaghi e può farlo addirittura da titolare, quasi a sorpresa. Il recupero del centrale difensivo può modificare due undicesimi di formazione in Juventus-Inter. Come riportato da Sport Mediaset, al momento la coppia in vantaggio prevede proprio l’olandese in campo

GIOCO DELLE COPPIE – Vigilia di Juventus-Inter (vedi probabili formazioni) con buone notizie in casa nerazzurra. L’olandese Stefan de Vrij si è allenato talmente bene nella rifinitura dell’Inter da mettere a rischio la presenza “annunciata” di Danilo D’Ambrosio a Torino. Le quotazioni di de Vrij sono in aumento, così Milan Skriniar potrà giocare sul centro-destra. E la presenza del numero 6 olandese darebbe forza al gioco delle coppie. Anche il connazionale Denzel Dumfries è favorito su Matteo Darmian per giocare dal 1′ nel ruolo di quinto destro. La prima scelta di Simone Inzaghi sul lato destro è Skriniar-Dumfries, quindi. Nel caso in cui alla fine de Vrij andasse in panchina, spazio alla seconda coppia. Senza de Vrij, ecco D’Ambrosio-Darmian in campo. Italia o Olanda? Le due coppie a disposizione di Inzaghi per Juventus-Inter si conoscono. E la coppia italiana, come evidenziato da Sport Mediaset, servirebbe per coprire meglio. Darmian dovrebbe aiutare D’Ambrosio in copertura nel caso in cui Skriniar dovesse giocare al centro. Tradotto: i ballottaggi di Inzaghi verranno sciolti da de Vrij. E ancora non si conoscono le mosse della Juventus (vedi articolo).