De Vrij, l’infortunio lo allontana da Atalanta-Inter? Inzaghi resta fiducioso!

Stefan de Vrij si ferma per infortunio prima della gara contro il Feyenoord. Quante chance ci sono di vederlo a disposizione per Atalanta-Inter? Ecco le sensazioni di Simone Inzaghi.

LA NOTA STORTA – Simone Inzaghi esce dal secondo round contro il Feyenoord con ottime notizie dai suoi nerazzurri: un’altra importante vittoria di gruppo, condizione ritrovata per una serie di calciatori, e soprattutto una qualificazione ai quarti di Champions League. Tutto perfetto, se non fosse per l’infortunio di Stefan de Vrij, scattato pochi minuti prima del fischio d’inizio della gara di ieri sera a San Siro. Già nell’allenamento della vigilia il difensore olandese aveva lavorato a parte rispetto al gruppo, registrando un affaticamento muscolare. Problema fisico non del tutto smaltito, tanto da costringerlo alla panchina nonostante l’annunciata e ufficiale titolarità. Ma qual è la situazione a pochi giorni da Atalanta-Inter?

Infortunio De Vrij, le sensazioni di Inzaghi in vista di Atalanta-Inter

LE CHANCE DEL RECUPERO – Quest’oggi, a cinque giorni di distanza da Atalanta-Inter, l’olandese ha approfondito il problema attraverso degli esami. Fortunatamente l’infortunio di de Vrij appare meno grave del previsto. Nessuna lesione, infatti, per il difensore centrale, ma solo una leggera infiammazione al ginocchio. La domanda, adesso, è semplice: riuscirà a recuperare e a rientrare in tempo per Inter-Atalanta? Secondo quanto dichiara Andrea Paventi, che su Sky Sport riporta le sensazioni dall’ambiente nerazzurro, tra mister Inzaghi e il suo staff vige massima fiducia. Ovviamente de Vrij non potrà partire titolare nella gara di domenica prossima, lasciando spazio a Francesco Acerbi al centro della difesa. Ci sono buone chance, però, che il numero sei nerazzurro possa accomodarsi in panchina per dare a Inzaghi un importante soluzione di ricambio.