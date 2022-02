De Vrij in crisi, panchina in Inter-Liverpool? Dipende da un fattore – TS

De Vrij non sta vivendo un periodo particolarmente positivo. L’olandese, a sorpresa, potrebbe partire dalla panchina in Inter-Liverpool

CRISI – Stefan de Vrij non sta attraversando un periodo positivo. L’olandese, nelle ultime uscite, si è reso protagonista di errori abbastanza grossolani: protagonista in negativo contro la Lazio, sulla rete di Immobile, in Supercoppa Italiana, dove ha perso McKennie sul gol del vantaggio della Juventus e, ultima in ordine di tempo, l’entrata fuori tempo su Osimhen che ha causato il rigore per il Napoli sabato pomeriggio. Secondo il Tuttosport, i turbamenti dell’olandese potrebbero coincidere con le voci di un interessamento sempre più concreto dell’Inter a Bremer, difensore brasiliano in uscita dal Torino.

ESCLUSIONE? – Il periodo di forma non eccelsa potrebbe costare a de Vrij, secondo il quotidiano torinese, il posto da titolare in Inter-Liverpool. Tutto dipenderà da Bastoni: in caso di recupero del difensore azzurro (vedi articolo), Inzaghi infatti potrebbe decidere di escludere l’olandese e puntare su una difesa formata da Skriniar, D’Ambrosio e Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino