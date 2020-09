De Vrij in Benevento-Inter torna titolare, la difesa ritroverà equilibrio?

Stefan de Vrij è pronto a tornare titolare in Benevento-Inter. Conte ritrova il leader della sua difesa: una bella differenza rispetto alla prima di campionato.

TITOLARE INDISCUSSO – Conte ha una certezza sulla formazione dell’Inter contro il Benevento. Vale a dire il ritorno da titolare di Stefan de Vrij nel suo ruolo al centro della difesa. Non un dettaglio da poco. L’olandese come centrale del modulo a tre è nel suo ufficio e ha il suo rendimento massimo, fin dai tempi della Lazio. Anche nel calcio di Conte le sue doti di lettura tattica sono fondamentali. Dal centro comanda il reparto e avvia il gioco dell’intera squadra da regista aggiunto. Per il tecnico insomma è sostanzialmente insostituibile, come si è percepito chiaramente contro la Fiorentina.

TORNA IL PROF – Col Benevento dunque ci si aspetta un salto di qualità nei movimenti collettivi della difesa dell’Inter. Solo per la presenza di de Vrij? Sì solo per la presenza di de Vrij. Lui è la chiave di volta del reparto, di fatto il vero insostituibile. Il ritorno dell’uomo che ha in mano le chiavi oltre a migliorare il ruolo specifico aiuta anche i compagni a ritrovare abitudini ed equilibri. A tornare subito in riga insomma perché il professore è tornato. Una prima differenza rilevante rispetto alla sfida con la Fiorentina, da cui ci si aspettano riscontri sul campo.