De Vrij grande partita, Vecino uomo in piÃ¹, Lukaku cresce – CdS

De Vrij grande partita, Vecino uomo in più, Lukaku cresce – CdS

Il “Corriere dello Sport” nelle sue pagelle indica in de Vrij il migliore in Inter-Milan. Con lui buone prestazioni anche di Vecino e Lukaku.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è de Vrij, che prende 7,5. E’ l’uomo-derby. Nella sua area salva brutte situazioni, una dietro l’altra, anticipando e murando; nell’area avversaria segna il gol del 3-2 con un colpo di testa da cobra: torsione, forza, precisione, nonostante la marcatura di Romagnoli. Grande partita, grande gol.

UOMO IN PIU’ – Voto 7 per Vecino. Nel primo tempo l’Inter ha una sola grande occasione e l’uruguaiano la sbaglia. Nel secondo, non sbaglia più. Segna, gioca, si inserisce di continuo e diventa l’uomo in più dell’Inter.

PRESENTE – Voto 7 anche per Lukaku. In tutto il primo tempo si vede una sola volta, quando parte palla al piede come una locomotiva e crea l’occasione per Vecino. Nel secondo torna il vero Lukaku ed è lui a chiudere il conto col quarto gol.