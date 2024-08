De Vrij, esordio rimandato: ecco quando l’Inter può riaverlo dopo l’infortunio – TS

Fra i tanti giocatori dell’Inter che hanno accusato un infortunio nel precampionato l’ultimo in ordine di tempo è de Vrij. Gli esami svolti ieri non hanno lasciato scampo: è un risentimento, col Genoa non ci sarà. Tuttosport indica la data in cui può tornare.

ENNESIMO GUAIO – Come già altri suoi compagni, anche Stefan de Vrij è andato incontro a un infortunio muscolare. È avvenuto mercoledì nel recupero di Inter-Al Ittihad, amichevole da dimenticare per tanti motivi. Giovedì lo staff medico ha valutato le condizioni, trovando – purtroppo – la necessità di svolgere esami strumentali. Che, effettuati ieri mattina, hanno dato un esito senza appello: risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.

Quante partite salta de Vrij? Una nel mirino dell’Inter

IL RECUPERO – Genoa-Inter è assolutamente da scartare. E Tuttosport fa altrettanto per l’esordio casalingo contro il Lecce. L’obiettivo è riaverlo per venerdì 30 agosto (ore 20.45) contro l’Atalanta, l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. Anche de Vrij si aggiunge quindi alla lunga lista di giocatori che, in neanche un mese di precampionato, hanno pagato dazio con infortuni muscolari. E la sensazione che a livello di preparazione non tutto stia procedendo per il meglio comincia a insinuarsi.

