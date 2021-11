De Vrij, Dzeko e Bastoni: situazione in vista di Napoli e Shakhtar Donetsk

Il punto sugli infortuni di Stefan de Vrij, Edin Dzeko ed Alessandro Bastoni in vista delle gare dell’Inter contro Napoli e Shakhtar Donetsk.

INFORTUNI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi su Sky Sport 24, gli esami svolti in Olanda da Stefan de Vrij hanno evidenziato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il difensore dovrebbe stare fuori 10-15 giorni. Non si tratta dunque di uno stiramento. Per sostituirlo Andrea Ranocchia centrale titolare con Federico Dimarco centrosinistra contro Napoli e Shakhtar Donetsk. Simone Inzaghi invece dovrebbe recuperare Alessandro Bastoni. Davanti ci dovrebbe essere Edin Dzeko che vuole fare di tutto per esserci. Il ritorno anticipato potrebbe agevolare il recupero.

Fonte: Sky Sport – Matteo Barzaghi