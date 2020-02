De Vrij dominante, Lukaku sempre nel gioco, Eriksen pennella – GdS

La “Gazzetta dello Sport” nelle sue pagelle di Inter-Milan indica in de Vrij il migliore tra i nerazzurri. Bene anche Lukaku, Brozovic, Barella, Vecino ed Eriksen.

IL MIGLIORE – Il migliore dell’Inter è de Vrij, che prende 8. È il migliore anche nel momento peggiore: quando l’Inter è sommersa dai flutti, spunta sempre De Vrij a evitare il naufragio, a tappare una falla importante oppure a far ripartire il gioco, cosa preclusa al Brozovic del primo tempo. È superlativo nell’impattare di testa il pallone del 3-2, la rete che riporta l’Inter a veleggiare. Non abbiamo le statistiche sotto mano, procediamo a naso: sospettiamo che oggi de Vrij, per rendimento e personalità, sia il miglior difensore della Serie A. L’Olandese Imperante.

PRESENTE – Voto 7,5 per Lukaku. L’unico vero acuto interista del primo tempo è suo, lo strappo su Romagnoli con l’assist a Vecino. Debordante in seguito, come “frontman” su tutta la linea del fuoco. Sovrasta Kjaer sul 4-2.

UOMO GOL – Voto 7 per Vecino. La riprende Vecino, un’altra volta. La rete del 2-2 è tutt’altro che casuale perché gli inserimenti e il fiuto del gol sono doti che l’uruguaiano si porta dentro. L’uomo dei “riprendimenti”.

LEADER – Anche Brozovic prende 7. Calhanoglu diventa la sua ombra e per un tempo ne ottura le geometrie. Nella ripresa Brozovic si strappa le briglie turche, segna il primo miliare gol e ridiventa il comandante in campo.

CRESCIUTO NEL SECONDO TEMPO – Barella prende 7. La stazza di Kessie ne soffoca gioventù e brillantezza. Inter per un tempo debarellizzata. Nella ripresa Barella ritrova leggerezza e sfrontatezza, e si riprende tutto quello che è suo.

GESTO TECNICO – Eriksen malgrado i pochi minuti prende 7. Sì, 7, perché la punizione è un capolavoro, uno dei gesti tecnici più belli di un derby bellissimo. A Eriksen è mancata fortuna (punizione sul palo), ma il danese ha fatto vedere di che cosa è capace.